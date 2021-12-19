Crespo: "Öne geçtik ama olmadı!"

Fenerbahçe'nin Portekizli orta sahası Miguel Crespo, Beşiktaş karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Crespo: 'Öne geçtik ama olmadı!'
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19 Aralık 2021 21:16
Fenerbahçeli Miguel Crespo, Beşiktaş karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Miguel Crespo "Beşiktaş'ı yenmek istiyorduk, öne de geçtik ama olmadı. Sahada kazanmak adına her şeyi denedik ama sonuca ulaşamadık." dedi.

Derbiye 11'de başlaması hakkında da konuşan Crespo "Bütün oyuncular oynamak ister. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Diğer takım arkadaşlarım da bunu yapıyor. Kazanmak istiyorduk ama olmadı. Önümüze bakacağız." ifadelerini kullandı.


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