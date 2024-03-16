Rayo Vallecano forması giyen Miguel Crespo, ligde Real Betis ile oynayacakları mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.
Crespo, "Betis'in karmaşık bir takım olduğunu biliyoruz. Ligin en güçlü takımlarından biri ama biz de çok iyi çalışıyoruz. Grup olarak birlik içindeyiz ve evimizde üç puanı almak için her şeyi yapacağız" dedi.
"KANITLAMAM GEREKENLER VAR"
Rayo Vallecano'da şubat ayının en iyi oyuncusu seçiken Crespo, "Elimden gelenin en iyisini yaparak çalışmaya devam edeceğim çünkü kanıtlamam gereken çok şey var" sözlerini sarf etti.
Crespo, son olarak, "Şehri gerçekten çok seviyorum. Kulüp bir aile gibi ve uyum sağlamak çok kolay oldu. Şimdi hedeflerimize ulaşmak için çok çalışıyoruz" diye konuştu.
RAYO VALLECANO PERFORMANSI
Crespo, Fenerbahçe'den devre arasında transfer olduğu Rayo Vallecano'da şu ana kadar ligde 6 kez sahaya çıktı.
Crespo, "Betis'in karmaşık bir takım olduğunu biliyoruz. Ligin en güçlü takımlarından biri ama biz de çok iyi çalışıyoruz. Grup olarak birlik içindeyiz ve evimizde üç puanı almak için her şeyi yapacağız" dedi.
"KANITLAMAM GEREKENLER VAR"
Rayo Vallecano'da şubat ayının en iyi oyuncusu seçiken Crespo, "Elimden gelenin en iyisini yaparak çalışmaya devam edeceğim çünkü kanıtlamam gereken çok şey var" sözlerini sarf etti.
Crespo, son olarak, "Şehri gerçekten çok seviyorum. Kulüp bir aile gibi ve uyum sağlamak çok kolay oldu. Şimdi hedeflerimize ulaşmak için çok çalışıyoruz" diye konuştu.
RAYO VALLECANO PERFORMANSI
Crespo, Fenerbahçe'den devre arasında transfer olduğu Rayo Vallecano'da şu ana kadar ligde 6 kez sahaya çıktı.
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