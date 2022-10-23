Crespo istatistiklerde parlıyor

Fenerbahçe'nin orta sahası Miguel Crespo, Başakşehir'e karşı 12.6 km mesafe kat ederek takımının en çok koşan futbolcusu oldu. Portekizli oyuncu ayrıca 20 ikili mücadeleden 14'ünü kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Crespo istatistiklerde parlıyor
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23 Ekim 2022 01:33
Fenerbahçe'de son dönemin formda isimlerinden Miguel Crespo, Başakşehir maçında da yükselen performansını sürdürdü.

Portekizli futbolcu, 1-0 kazanılan maçta 12.6 km mesafe kat etti ve Fenerbahçe'nin en çok koşan oyuncusu oldu.

26 yaşındaki futbolcu bu rakamın yanına ayrıca ikili mücadelelerde yakaladığı başarıyı da ekledi. Başakşehir mücadelesinde 20 ikili mücadeleye giren Crespo, bunların 14'ünü kazandı.

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