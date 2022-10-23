Crespo istatistiklerde parlıyor

Fenerbahçe'de son dönemin formda isimlerinden Miguel Crespo, Başakşehir maçında da yükselen performansını sürdürdü.



Portekizli futbolcu, 1-0 kazanılan maçta 12.6 km mesafe kat etti ve Fenerbahçe'nin en çok koşan oyuncusu oldu.



26 yaşındaki futbolcu bu rakamın yanına ayrıca ikili mücadelelerde yakaladığı başarıyı da ekledi. Başakşehir mücadelesinde 20 ikili mücadeleye giren Crespo, bunların 14'ünü kazandı.





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