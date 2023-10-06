Crespo: 'Fenerbahçe'de kupa kazanmak istiyorum'

Fenerbahçe forması giyen Miguel Crespo, Spartak Trnava maçının ardından görüşlerini aktardı.
Crespo, "Önemli bir 3 puan elde ettik. Galibiyet serimizi sürdürüyoruz. Sürekli çalışıyoruz. Performansı yukarı çekmeyi amaçlıyoruz." dedi.
Portekizli orta saha oyuncusu, sözlerine, "Gerçekten mutluyum kontratımı yenilediğim için. Fenerbahçe'de devam ettiğim için çok mutluyum. Ben Fenerbahçe'de kupalar kazanmak istiyorum. Fenerbahçe çok büyük ve kupaları hak ediyor. Ben de yardımcı olmak istiyorum." diye devam etti.
27 yaşındaki futbolcu, "Güzel bir maçtı. Zaten birazcık komplike bir maç olacağını biliyorduk. Sabırlı bir şekilde oynamamız gerekiyordu. İlk yarıda gol atamadık. İkinci yarıda da aynı sakinlikle devam etmemiz gerekiyordu. Kalitemizle, attığımız gollerle maçı kazandık. Çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.
"ASIL ÖNEMLİSİ FENERBAHÇE"
Crespo, ayrıca, "Hocam bana şans veriyor, güveniyor. Onun güvenini boşa çıkarmamaya çalışıyorum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Öz güvenli bir şekilde devam ediyoruz. Rekabet çok önemli. Rekabetin oyuncuları geliştirdiğini düşünüyorum. Bu açıdan bunu önemsiyorum. Asıl önemli olan şey Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin kazanmaya devam etmesi." diye konuştu.
Portekizli orta saha, son olarak, "Bizim hedefimiz, birinci olarak grubu tamamlamak. Avrupa'daki maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Söylediğim gibi Fenerbahçe olarak çalışmaya devam edeceğiz." dedi.
Crespo, "Önemli bir 3 puan elde ettik. Galibiyet serimizi sürdürüyoruz. Sürekli çalışıyoruz. Performansı yukarı çekmeyi amaçlıyoruz." dedi.
Portekizli orta saha oyuncusu, sözlerine, "Gerçekten mutluyum kontratımı yenilediğim için. Fenerbahçe'de devam ettiğim için çok mutluyum. Ben Fenerbahçe'de kupalar kazanmak istiyorum. Fenerbahçe çok büyük ve kupaları hak ediyor. Ben de yardımcı olmak istiyorum." diye devam etti.
27 yaşındaki futbolcu, "Güzel bir maçtı. Zaten birazcık komplike bir maç olacağını biliyorduk. Sabırlı bir şekilde oynamamız gerekiyordu. İlk yarıda gol atamadık. İkinci yarıda da aynı sakinlikle devam etmemiz gerekiyordu. Kalitemizle, attığımız gollerle maçı kazandık. Çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.
"ASIL ÖNEMLİSİ FENERBAHÇE"
Crespo, ayrıca, "Hocam bana şans veriyor, güveniyor. Onun güvenini boşa çıkarmamaya çalışıyorum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Öz güvenli bir şekilde devam ediyoruz. Rekabet çok önemli. Rekabetin oyuncuları geliştirdiğini düşünüyorum. Bu açıdan bunu önemsiyorum. Asıl önemli olan şey Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin kazanmaya devam etmesi." diye konuştu.
Portekizli orta saha, son olarak, "Bizim hedefimiz, birinci olarak grubu tamamlamak. Avrupa'daki maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Söylediğim gibi Fenerbahçe olarak çalışmaya devam edeceğiz." dedi.