Crespo'dan Portekiz'e özel Türkiye tüyoları

Perşembe günkü Portekiz-Türkiye maçı öncesi Fenerbahçe'nin Portekizlisi Miguel Crespo, ülke basınına konuştu.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Crespo'dan Portekiz'e özel Türkiye tüyoları
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23 Mart 2022 09:56
Portekiz- Türkiye maçı öncesi Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, ülke basınına konuştu.

Yıldız futbolcu, "Dengeli maç olacak çünkü iki iyi takım karşılaşacak. İki takım da sonraki tura çıkmak istiyor. Portekiz'i, Dünya Kupası'nda olmamak etkiler." dedi.

"Portekiz, dünyanın en büyük milli takımlarından biri." diyen Crespo, "Kupaya katılmak için yeterli hırsları var. Baskılı oynamaya çalışacaklar." ifadelerini kullandı.

Portekizli oyuncu, "Türkiye taktiksel ve teknik anlamda çok iyi bir takım. Çok maç izlemiyorum. Türkiye'de de fazla maç izlemiyorum. Ama biliyorum ki Türkiye'de çok iyi oyuncular var. Bazıları zaten Fenerbahçe'de" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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