Crespo cephesinden İsmail Kartal açıklaması!

Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe İsmail Kartal'ın getirilmesi üzerine takımın Portekizli oyuncusu Miguel Crespo'nun temsilcisi Domingos Lopez açıklamalarda bulundu.
"TAKIMIN KALBİYDİ"
Sports Digitale'ye konuşan Lopez, "İsmail Kartal harika bir teknik direktör. Kartal, Crespo'yu takımında görmek isteyecektir. Miguel Crespo onun döneminde takımın kalbiydi." sözlerini sarf etti.
PERFORMANSI ARTMIŞTI
Fenerbahçe'nin Portekizli orta sahası Miguel Crespo, İsmail Kartal'ın bir önceki durumunda gösterdiği performansla hem taraftarların sevgilisi olmuş hem de Avrupa'nın büyük liglerinden teklifler almıştı.
26 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 37 resmi maçta 3 gol 4 asistlik performans gösterdi.
"TAKIMIN KALBİYDİ"
Sports Digitale'ye konuşan Lopez, "İsmail Kartal harika bir teknik direktör. Kartal, Crespo'yu takımında görmek isteyecektir. Miguel Crespo onun döneminde takımın kalbiydi." sözlerini sarf etti.
PERFORMANSI ARTMIŞTI
Fenerbahçe'nin Portekizli orta sahası Miguel Crespo, İsmail Kartal'ın bir önceki durumunda gösterdiği performansla hem taraftarların sevgilisi olmuş hem de Avrupa'nın büyük liglerinden teklifler almıştı.
26 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 37 resmi maçta 3 gol 4 asistlik performans gösterdi.
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