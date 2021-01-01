Crawford'ın şampiyonluk adayı neden Brooklyn Nets?

Eski NBA oyuncusu Jamal Crawford, bu sezon şampiyonluğu kazanacak takımın Brooklyn Nets olacağını düşündüğünü açıkladı.



Nets'in bu yıl şampiyonluğu kazanacak takım olacağına inananlar arasında, daha önce formasını giymiş olan Crawford da bulunuyor.



Yakın zamanda Crawford, bu düşüncesinin temelinin nereden geldiğini anlattı ve sağlık konusunun da önemli bir faktör olduğunu belirtti:



"Kazanabileceklerini düşünüyorum. Ama herkesin sağlıklı olduğunu varsayarsak tabii ki. Bence çok derin ve çok iyi bir takım. Playofflarda oyun yavaşladığında, özellikle de rakip takım tüm setlerinizi bildiğinde, kendi şutunu yaratabilecek oyunculara ihtiyacınız var. Bu oyunculardan da onlarda bolca bulunuyor ve bana kalırsa Final maçlarının son anlarında bu oldukça işlerine yarayacak."



