Crawford'dan, Butler'a övgü: "Onun adına çok mutluydum"

Eski NBA oyuncusu Jamal Crawford, NBA Finalleri'nde eski takım arkadaşı Jimmy Butler'ı izlemekten çok mutlu olduğunu söyledi.



Butler'ın Minnesota Timberwolves'tan eski takım arkadaşı Crawford, Butler'ın Philadelphia 76ers'dan bir diğer eski takım arkadaşı JJ Redick'in podcast'inde, önceki sezon Miami Heat'i izlemenin nasıl bir şey olduğu hakkında konuştu:



"Finallerde oynamasıyla, kendisine tüm kalbiyle inananlara nasıl bir oyuncu olduğunu göstermiş oldu. Yeteneğinin her zaman farkındaydık. İkimiz de onunla oynayarak bunu yakından görmüştük. Bencil olmayışına, yürekli oluşuna ve kendine has liderliğine tanık olmuştuk. Herkesin hoş karşılayabileceği bir tarzı olmasa da, kendine has biriydi ve biz de bunu benimsemiştik.



O takımı Finallere götürdüğünü görünce, onun adına çok mutlu olmuştum. Yakın çevresinde olmayan insanlar, onu pek tanımıyor. Jimmy de bu konuyu sorun etmiyor çünkü sadık bir adam olduğu için, insanların onu tanımalarını istemiyor zaten. Kendisi en iyi takım arkadaşlarımdan biriydi."