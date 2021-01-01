Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Crawford'dan, Butler'a övgü: "Onun adına çok mutluydum"

Eski NBA oyuncusu Jamal Crawford, NBA Finalleri'nde eski takım arkadaşı Jimmy Butler'ı izlemekten çok mutlu olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA oyuncusu Jamal Crawford, NBA Finalleri'nde eski takım arkadaşı Jimmy Butler'ı izlemekten çok mutlu olduğunu söyledi.

Butler'ın Minnesota Timberwolves'tan eski takım arkadaşı Crawford, Butler'ın Philadelphia 76ers'dan bir diğer eski takım arkadaşı JJ Redick'in podcast'inde, önceki sezon Miami Heat'i izlemenin nasıl bir şey olduğu hakkında konuştu:

"Finallerde oynamasıyla, kendisine tüm kalbiyle inananlara nasıl bir oyuncu olduğunu göstermiş oldu. Yeteneğinin her zaman farkındaydık. İkimiz de onunla oynayarak bunu yakından görmüştük. Bencil olmayışına, yürekli oluşuna ve kendine has liderliğine tanık olmuştuk. Herkesin hoş karşılayabileceği bir tarzı olmasa da, kendine has biriydi ve biz de bunu benimsemiştik.

O takımı Finallere götürdüğünü görünce, onun adına çok mutlu olmuştum. Yakın çevresinde olmayan insanlar, onu pek tanımıyor. Jimmy de bu konuyu sorun etmiyor çünkü sadık bir adam olduğu için, insanların onu tanımalarını istemiyor zaten. Kendisi en iyi takım arkadaşlarımdan biriydi."


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal