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Crawford: "Nets ile anlaşmamı, rüya sanmıştım"

Brooklyn Nets'in yeni oyuncusu Jamal Crawford, Nets kendisini aradığında ve 2019-20 sezonunun geri kalanı için kadroya kattıklarını söylediğinde, bunun bir rüya olduğunu düşündüğünü söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets'in yeni oyuncusu Jamal Crawford, Nets kendisini aradığında ve 2019-20 sezonunun geri kalanı için kadroya kattıklarını söylediğinde, bunun bir rüya olduğunu düşündüğünü söyledi.

Mart ayında sezon askıya alınmadan önce bir takım ile anlaşamadıktan sonra Crawford, NBA kariyerinin sona erdiğini düşünmüştü.

Neyse ki Crawford için, Nets, Orlando'daki bubble maçları için Spencer Dinwiddie, DeAndre Jordan, Wilson Chandler ve Taurean Prince'in yokluğundan sonra, oyunculara ihtiyaç duyuyordu.

"Bir anlamda gerçek gibi gelmemişti. O gece uyumaya gidiyordum ve uyandığımda, 'Bu gerçekten oldu mu yoksa rüya mı gördüm? Nets gerçekten aradı mı ve onlarla bir sözleşme imzaladım mı?' sorularını sormuştum. Ama gerçekti. Tanrı'ya şükrediyorum. Beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum ve bu gerçekten bir nimet. Çünkü bir yıldır dışarıdaydım ve belli bir noktaya geldiğinizde, o telefonun geleceğinden emin olamıyorsunuz ve gerçeklerle yüzleşmeniz gerekiyor."

Dinwiddie, Jordan, Chandler ve Prince dışında, Nets süperstarları Kevin Durant ve Kyrie Irving de Orlando'da bulunmayacaklar arasında yer alıyorlar.

NBA'deki en yaşlı (40) oyuncu olan Crawford, 2018-19 sezonunda Phoenix Suns forması giymiş ve 7.9 sayı, 1.3 ribaund ve 3.6 asist ortalamaları yakalamıştı.


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