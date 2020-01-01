Crawford, Luka Doncic için: "Özel, inanılmaz..."

NBA veteranı Jamal Crawford, Dallas Mavericks'in genç süperstarı Luka Doncic'ten çok etkilendiğini söyledi.



40 yaşındaki oyuncu, SeeHendo ile yaptığı son röportajda, oyuna karşı öğretilemeyen doğal hissiyatı nedeniyle, Doncic'i "özel" olarak nitelendirdi.



NBA bubble'ında son olarak Brooklyn Nets forması giymiş olan Crawford, Doncic'in en sevdiği oyunculardan biri olduğunu itiraf etti:



"Özel bir oyuncu. Inanılmaz. Bazı büyük oyuncuların arasında bile, oyun için sahip olduğu hisler esrarengiz. Bu bir his olayı. Öğretebileceğiniz bir şey değil. Oyunu nasıl oynayacağınızı, neye benzeyeceğini ve sahada yapmanız gereken şeyleri öğretebilirsiniz, ama sahip olduğu hissiyatı öğretemezsiniz. Onu özel yapan da bu. İzlemeyi en sevdiğim oyunculardan biri."



Luka, ilk sezonundan itibaren ligde fırtına gibi esmiş, ikinci yılında çoktan MVP tartışmalarına girmeye başlamıştı.



Geçtiğimiz sezon 21 yaşındaki Sloven oyuncu, Mavericks için maç başına 28.8 sayı, 9.4 ribaund ve 8.8 asist ortalamaları yakalayarak, takımının playofflara dönmesine yardımcı olmuştu.



