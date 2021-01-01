Crawford: "Kobe, Michael Jackson'la yaptığı sohbetleri anlatırdı"

Eski NBA oyuncusu Jamal Crawford, efsane oyuncu Kobe Bryant'ın dünyaca ünlü şarkıcı Michael Jackson ile zamanında oldukça iletişime geçtiğini anlattı.



Crawford, Legends of Sports isimli podcastte yaptığı röportajda, Kobe'nin zihniyetinin ardındaki ayrıntılara girdi ve eskiden Michael Jackson ile konuştuğunu bile ortaya çıkardı:



"Açık ara en iyi oyuncuydu. Zihniyeti, beceri düzeyi, iş ahlakı ve korkusuzluğu onu herkesten ayrı tutmuştu. Korkusuz biriydi. İnanılmazdı, zayıflığı yoktu ve her zaman daha iyi olmaya çalışıyordu.



Bana eskiden Michael Jackson ile yaptığı sohbetlerden bahsederdi. Büyük biri olmak ve en iyisi olmakla ilgili onun fikirlerini aldığını söylerdi. Ayrıca farklı konularda ne kadar titiz davrandığı üzerine de konuştuğunu belirtmişti. Çok özel bir insandı."



