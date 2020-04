Crawford: "Kobe, fedakar bir yüreğe sahipti"

Serbest oyuncu Jamal Crawford, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın "fedakar bir kalbe sahip olduğunu" söyledi.



Bryant ve Crawford'ın oldukça yakın bir ilişkisi vardı. Crawford, Brandon "Scoop B" Robinson ile yaptığı röportajda, Lakers ikonunun "fedakar bir yüreği olduğunu" belirtti:



"Kobe, dünya dışı bir iyiliğe sahipti. Dünya dışı bir rekabetçiydi. Çok zekiydi ve fedakar bir yüreği vardı. Onunla her gün konuşuyor falan değildik, ama mesajlaştığımız oluyordu ve kendisi her zaman saygılı ve her zaman yardımcı oluyordu. İnsanların bu kısmı görmesinden memnunum. Her zaman fedakardı ve o böyle biriydi."



"Pro-Am maçıma geldiğinde, ona ne zaman ayrılacağını sordum ve insanlar onu yollamaya ve acele ettirmeye çalışıyorlardı ve 'Jamal'ı izleyeceğim' demişti. Uçağıyla gelmişti ve ailesini de yanına getirmişti. Ayrılmak için herhangi bir nedeni veya bahanesi olabilirdi, ama ayrılmadı. Geldi. Ve bunlar, insanların görmediği şeyler. Onun ilhamı sonsuza dek sürecek, birçok hayat süreci boyunca."