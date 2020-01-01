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Crawford: "Kobe, bu neslin Michael Jordan'ıydı"

NBA veteranı Jamal Crawford, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ı, bu neslin Michael Jordan'ı olarak etiketledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA veteranı Jamal Crawford, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ı, bu neslin Michael Jordan'ı olarak etiketledi.

Crawford kısa süre önce konuk olduğu bir podcast'te, Kobe ve Jordan hakkında konuştu:

"Ben Michael Jordan'a karşı oynamıştım ama o Wizards'tayken oynamıştım. Bana göre Michael Jordan en iyi oyuncudur, o benim favorimdir, bunu şimdiden söyleyeyim. Ancak Kobe, karşılıklı oynadığım en iyi basketbolcuydu. Onu zirvesinde gördüğüm için, sadece takımlara değil, arenalara saldığı korkuyu da görmüştüm.

Kobe, o aurasıyla, yıldızlarla dolu bir odada olsa da, bambaşka bir şekilde göze çarpardı... Ligdeki son yıllarında daha çok konuşmaya başladığımızda, iletişim kurduğumuzu hatırlıyorum. Ve konuşurken, ondan hep bir şeyler öğrenirdim.

Araştırırsanız, ondan bahsederken, bu neslin Michael Jordan'ı olduğunu söylemiş olduğumu görürsünüz... Neden bu adamdan şüphe ediyorsunuz? Zihniyetiyle, iş ahlakıyla, azimli oluşuyla, yeteneğiyle, beceri seviyesiyle, karşılıklı oynadığım en iyi oyuncu oydu..."


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