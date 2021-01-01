Crawford'dan, CP3 - Booker ikilisine övgüler!

Eski NBA yıldızı Jamal Crawford, Chris Paul ve Devin Booker ikilisinin Phoenix Suns organizasyonunda beraber parlayacaklarını daha en başından nasıl görmüş olduğunu dile getirdi.



Birçok takım ve analist, ligi en iyi ikinci derece ile bitiren, LeBron James ve Los Angeles Lakers'ı playofflarda ilk turda eleyerek NBA Finalleri'ne yükselen Suns'ın bu yılki performansı karşısında şaşkına döndü. Ancak Suns'ın başarılı sezonu Crawford için hiç de şaşırtıcı değildi.



Yakın zamanda 41 yaşındaki eski oyuncu, Paul-Booker bağlantısının Suns organizasyonu için gelişeceğine her zaman nasıl inandığını şu şekilde açıkladı:



"Yeteneklerine değinmeden şunu diyebilirim ki, ikisinin oyuna duyduğu aşk, onları birbirine bağlı tutuyor. İkisi de sahada asla pes etmeyen adamlar.



Benim dikkatimi çeken şey, bir diğerinin kendini iyi hissettiği bir maçta bunu doğrudan anlamaları ve bu süreçte kendilerini kaybetmeden, bir adım kenara nasıl çekileceklerini bilmeleri oldu."



"İKİSİ DE MAÇ SONU ADAMI!"



Crawford sonrasında, CP3 ve Booker'a ayrıca şu şekilde değindi:



"Bence CP şovu kontrol ederken en iyi haline bürünse de, aynı zamanda etrafındaki bitiricilerle de harika bir oyuncu oluyor. Çünkü bu sayede, sahada sevdiği noktalara daha da kolay gidebiliyor. Booker ise hücum tarafında doğuştan bir katil olmasının yanı sıra, aynı zamanda hakkı verilmeyen de bir oyun kurucu.



Her ikisi de maç sonlarını oynayabilen adamlar. Takımınızda bu tür adamlardan bir tane varsa bile şanslısınızdır. Onlarda iki tane var."



