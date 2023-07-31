Eski NBA yıldızı Jamal Crawford, yeni Memphis Grizzlies guardı Derrick Rose'un gelecek sezon yeni takımıyla kariyerinde bir geri dönüş yaşayacağına inandığını belirtti.



NBA.com'a konuşan Crawford, Rose hakkında şunları söyledi:



"Derrick Rose, geri dönüş yapabilecek bir oyuncu olarak gözüme çarpıyor. Geçen sezon sakatlanmadı ama fazla oynamamıştı. Memphis'te çok iyi bir fırsat yakaladığına inanıyorum, özellikle de sezonun başında Ja Morant cezalıyken."



Son üç sezonu New York Knicks ile geçirdikten sonra bu yaz eski takımı Chicago Bulls'a döneceği söylenen Rose, bunun yerine üniversite yıllarında basketbol oynadığı yere geri dönmüştü.



Chicago'lu oyuncunun, önümüzdeki sezonun ilk 25 maçını kaçıracak olan Morant'in yokluğunda dakikalarının artması bekleniyor.



Rose geçtiğimiz sezon Knicks ile rotasyonun dışında kalmış ve çok az dakika alarak, 27 maçta kariyerinin en düşük ortalamaları olan 5,6 sayı ve 1,7 asist istatistikleri yakalamıştı.



