Crawford: "Bu sezondan sonrasını pek düşünmüyorum"

Yeni Brooklyn Nets guardı Jamal Crawford, Orlando bubble'ındaki süresinin sona ermesinden sonra daha fazla sezon oynama olasılığı hakkında çok fazla düşünmediğini belirtti.



40 yaşındaki oyuncu, takımın sezonun devamı için birkaç kilit oyuncudan eksik olmasının ardından, bu ayın başlarında Nets ile yıllığı 289.803 dolarlık bir anlaşma imzalamıştı.



Takım arkadaşlarıyla geçirdiği kısa süreden şimdiden memnun olsa da, emeklilik konusu ortaya çıktığında Crawford kesin konuşmadı:



"Eğlenceli bir grup. İçlerinde olmayı seviyorum. Organizasyonu seviyorum. Bulunmak için harika bir yer."



Jamal, 2019-20 sezonunun başında şaşırtıcı bir şekilde, hiçbir takım tarafından alınmamıştı. Sonunda bir NBA kadrosuna girdiği için, Crawford sadece bu anı yaşamak istediğini açıkladı:



"Çünkü geçen yıl kesinlikle oynayabileceğimi gösterdim. Sözleşme teklifi alacağımı biliyorum. Biliyordum! 'Yılın Takım Arkadaşı ödülünü daha yeni kazandım, Hala skor üretebildiğimi gösterdim. Hala yüksek seviyede işler yapabilirim. Bir sözleşme teklifi eminim ki alırım' diyordum. Böyle planlamıştım ama hiçbir şey olmamıştı. Bu bana, her şeyin düşündüğünüz gibi olmayacağı konusunda bir ders verdi. Bu yüzden sadece anın içinde kalmak istiyorum."



