Veteran şutör guard Jamal Crawford, 2020-21 sezonunda da NBA'de oynamaya devam etmeyi planladığını açıkladı.



Crawford, 2019-20 NBA sezonunda toplam altı dakika oynamış olsa da, kariyerinin henüz sona erdiğini düşünmüyor.



Jamal, New York Times'tan Marc Stein'a 2020-21 sezonu için geri dönmeyi planladığını söyledi. Crawford önümüzdeki yılın Mart ayında 41 yaşına girecek ve bu sezon bir kadrodaki en yaşlı ikinci oyuncu olmuştu (kısa süre önce emekli olan Vince Carter'ın arkasında).



Brooklyn Nets ekibi Orlando yolculuğuna çıkmadan önce, kadrosunun eksikliğinden ötürü, tüm normal sezon boyunca boşta olan Crawford ile anlaşmıştı. Crawford bir hamstring sakatlığı ile uğraşmış ve sadece bir maçta forma giydikten sonra, Brooklyn'in sıralama maçlarının geri kalanından ve playofflarından uzak kalmıştı.



SENEYE DE NETS'İ UMUYOR



Crawford, sahadaki becerisini gösteremese de, NBA'in Orlando'daki sosyal adalet mesajının bir parçası olmaktan mutlu olduğunu belirtti:



"Yaşanan sosyal adaletsizliklere daha çok dikkat çekebildik ve insanların rahatça televizyonu açıp maç izleyebilmeleri konusunda bir tür olanak sağladık."



Crawford, Nets'in gelecek sezon Kevin Durant ve Kyrie Irving'in kadroya geri dönmesini beklediklerinde kendisini tekrar almalarını umduğunu da ekledi. Durant, Aşil sakatlığından iyileştiğinden ötürü tüm 2019-20 sezonunu kaçırırken, Irving de sakatlıklar nedeniyle sadece 20 maçta forma giyebilmişti.



Crawford, son tam NBA sezonunda, 2018-19 sezonunda Phoenix Suns forması giymişti ve %39.7 şut isabeti ile 7.9 sayı ve 3.6 asist ortalamaları yakalamıştı.



