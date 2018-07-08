CR7 giderse önce Neymar, sonra Hazard

yıldızı'nun İtalyan devi Juventus'a transferinin konuşulduğu bugünlerde, Real Madrid de alternatif planlarını yapmaya başladı.Real Madrid, Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a transfer olması halinde kadrosuna katacağı ismi belirledi.İspanyol basınında yer alan haberde Cristiano Ronaldo'nun ayrılması halinde Real Madrid'in önce'a yöneleceği belirtildi. Neymar'ın Paris SG'den ayrılmaması halinde ise İspanyol deviiçin girişimlere başlayacak.Neymar'ın ayrılma ihtimalinin düşük olması nedeniyle İspanyol temsilcisinin Hazard isminde yoğunlaşması bekleniyor.Real Madrid daha önce de Eden Hazard ile ilgilenmiş ve Belçikalı oyuncu da İspanyol deviyle anılması hakkında açıklamalarda bulunmuştu.Hazard, bir dönem verdiği röportajında ''Herkes Real Madrid'in bana olan ilgisini biliyor. Benim oyun şeklimi beğenmeseler, bu tip söylentiler çıkmazdı'' ifadelerini kullanmıştı.