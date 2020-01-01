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CP3'nin, "ispiyoncu" şakalarından haberi yokmuş!

Oklahoma City Thunder yıldızı Chris Paul, sosyal medyadaki "ispiyoncu hattı" şakalarından bahsetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Oklahoma City Thunder yıldızı Chris Paul, sosyal medyadaki "ispiyoncu hattı" şakalarından bahsetti.

Binlerce Twitter kullanıcısı, NBA'in Orlando'daki Disney World'deki bubble'da anonim bir yardım hattı oluşturacağı haberini takiben, CP3 ile dalga geçmişti.

TNT'den Ernie Johnson'la konuşan 35 yaşındaki yıldız, eşi kendisine anlatıncaya kadar bu şakaların farkında bile olmadığını belirtti:

"Doğruyu söylemek gerekirse, bilmiyordum bile. Eşim bana bu konuda bir şey söyleyene kadar haberim yoktu. Eşim bu bana birkaç şaka yapmıştı. Ama bu işler böyle. Bunu kontrol edemem. Hepsini görmedim. Eşim bana bir şey göndermişti. Ama haberim bile yoktu."

Paul, ligin en iyi oyun kurucularından biri olmasının yanı sıra, rakip oyunculara karşı "muhbirlik" yapmasıyla da ünlü. Oyunun zeki bir öğrencisi olan CP3, maç hakemlerine rakip takımın yaptığı oyun içi ihlaller hakkında sık sık bilgi veriyor.

Geçtiğimiz Aralık ayında Minnesota Timberwolves'a karşı oynanan bir maçta Paul, hakemlere rakip oyuncu Jordan Bell'in formasının dışarı çıkmış olduğunu belirterek, maçın kapanış saniyelerinde maçın gecikmesini ve teknik faul çalınmasını talep etmişti.


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