CP3'den Thunder taraftarlarına samimi teşekkür!

Oklahoma City Thunder yıldızı Chris Paul, Batı Konferansı Playoff'larının ilk turunda Houston Rockets'a elendikten sonra, takımın taraftarları için çektiği videoda, samimi bir mesaj gönderdi.



Paul'un konuşurken duygusallaştığı görüldü:



"Oklahoma City'ye, taraftarlara ve herkese, şehirdeki ilk iki yılımdan sonra beni kollarını açarak karşıladığınız için çok teşekkür etmek istiyorum. Geleceğin ne getireceğini bilmiyorum ama sanırım bu adamlarla ömür boyu sürecek bazı bağlantılar ve bağlar kurdum. Bu kadar erken bitmesinden nefret ediyorum, ancak Oklahoma City'nin kalbimde her zaman özel bir yeri olacak."



Oklahoma City, Temmuz 2019'da Houston Rockets ile yapılan bir takasın parçası olarak Paul'u kadrosuna katmıştı. CP3, Thunder için normal sezonda ve playofflarda oldukça başarılı bir performans göstermişti.



Paul'un gelecek sezon alacağı, tamamen garantili olan 41,4 milyon doları bulunuyor, bu yüzden kendisini tekrar takas dedikodularında bulsa bile, 2020-21 sezonunda tekrar Thunder forması giyme ihtimali yüksek. Paul, 2022'de sınırsız bir serbest oyuncu olmaya hazırlanıyor.



