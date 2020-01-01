CP3'den, oyuncuların iletişime katkısına övgü

Oklahoma City Thunder yıldızı ve NBPA başkanı Chris Paul, sezonun yeniden başlaması sürecinin en "göz açıcı" kısmının, iletişimin oldukça kritik olduğu ve NBA oyuncularının bu iletişimi geliştirmek için ne çok çalışmaları olduğunu söyledi.



Oyuncular Birliği genel menajeri Michele Roberts, oyuncuların NBA'in sezon devamında sosyal adalet endişelerle ilgili yapacağı konuşmalardan "daha sağlıklı bir şey hayal edemediğini" söylemişti.



ESPN muhabiri Rachel Nichols'ın tweet'i şu şekildeydi:



"Chris Paul: 'Yapılması gereken çok fazla zor konuşma var ve bu oyuncular için çok önemliydi.' Paul, sürecin en "göz açıcı" kısmının, iletişimin oldukça kritik olduğu ve NBA oyuncularının bu iletişimi geliştirmek için ne çok çalışmaları olduğunu söyledi."



Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving ve Los Angeles Lakers guardı Avery Bradley, George Floyd, Breonna Taylor ve Ahmaud Arbery'nin trajik ölümlerinden sonra sezonun tekrar başlamasının, Black Lives Matter hareketinden üzerinden dikkatleri çekeceği konusunda endişelenen oyunculardan ikisiydi.



Bununla birlikte, medya ile sanal basın toplantıları sırasında ırksal adaletsizlikler hakkında konuşulabileceği için, NBA'in devam etmesiyle, platformlarını daha da iyi kullanabileceklerine inanan NBA oyuncuları da bulunuyor.



"Bubble" maçları, 30 Temmuz'da Walt Disney World'de başlayacak.



