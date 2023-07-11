Golden State Warriors'ın yeni oyuncusu Chris Paul, takımdaki rolü konusunda koç Steve Kerr ile görüşmediğini söyledi.



Kariyeri boyunca sadece başlangıç kadrosunda yer almış olan Paul, benchten oyuna dahil olup olmayacağının henüz belli olmadığını belirtti:



"Günün sonunda basketbol oynuyoruz. Uzun süredir birlikte oynayan adamlardan oluşan bir gruba dahil olmuş durumdayım. Bu konuda diğerleri kadar endişelenmiyorum. Hepsini antrenman kampında çözeceğiz. Şu anda bunlar için herhangi bir cevabım yok. Antrenman yapacağız ve bu süreçte eminim birbirimiz hakkında öğrenmemiz gereken birçok şey olacak. Ama bu her takımda böyledir."



Paul, Golden State'teki görev süresini kariyerinin son perdesi olarak görmediğinin de altını çizdi:



"Bu bir spor. Temelinde eğlence yer alıyor. Aynı zamanda işim de bu. Her gün basketbol oynayıp bunun yaşam tarzım olduğunu söyleme fırsatına sahibim. Eğer bu kadar sevmeseydim, bu zamanı ailemden uzakta antrenman yaparak ve basketbol oynayarak geçirmezdim. Bu asla değişmeyecek."



