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CP3 ve Melo, New York'ta bir araya mı gelecekler?

New York Knicks'in Oklahoma City Thunder yıldızı Chris Paul'u takas edebilmesi durumunda, yakın arkadaşı Carmelo Anthony'nin ona katılabileceği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New York Knicks'in Oklahoma City Thunder yıldızı Chris Paul'u takas edebilmesi durumunda, yakın arkadaşı Carmelo Anthony'nin ona katılabileceği iddia edildi.

SNY'den Ian Begley, The Putback isimli kendi podcastinin son bölümünde şu öneriyi sundu:

"Yakın arkadaşı Chris Paul Knicks'e takas edilirse, bu kesinlikle Carmelo Anthony'nin New York'a dönme ihtimalini artırıyor."

Paul, 2010'da Carmelo Anthony'nin düğününde kadeh kaldırırken, bir gün Melo ve Amar'e Stoudemire ile birlikte oynayacağına söz vermiş ve sonu gelmeyen söylentilere yol açmıştı. İkili, birkaç yıl önce, kısa bir süreliğine Houston Rockets'ta bir araya gelmişti.

Ancak eski NBA sayı kralı Melo, Portland Trail Blazers'ın geçtiğimiz hafta playofflardan elenmesinin ardından bu söylentileri bastırmıştı. Takımın son mağlubiyetinin ardından Anthony, Portland'a dönebilmek için "dua ettiğini" belirtmişti.


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