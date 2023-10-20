Golden State Warriors'ın tecrübeli oyuncuları Chris Paul ve Draymond Green'in, Warriors genel menajeri Mike Dunleavy Jr.'a sezon içi turnuvayı kazanma sözü verdikleri bildirildi.



Yaklaşan NBA sezonu, lig tarihinin ilk sezon içi turnuvasına ev sahipliği yapacak ve Warriors'tan Paul ve Green, bu turnuvayı kazanmaya kararlı olduklarını belirttiler.



Warriors başkanı Brandon Schneider, NBC Sports Bay Area'da bu konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:



"Bu turnuva, kupayı kazanmak adına bir seviye daha yukarıda oynayan adamları izlememizi sağlayacak. Kupa hakkında düşüncelerim bu şekilde ve umarım taraftarlar da aynı fikirdedir. Mike'a yaklaşık bir ay önce bu turnuva hakkında ne düşündüğünü sorduğumda, 'Draymond Green ve Chris Paul bana kazanacağımızı söylediler.' demişti. Ben de 'Tamamdır, bu kadarı benim için yeterli' dedim."



Warriors, sezon içi turnuvasına 3 Kasım'da Oklahoma City Thunder'a karşı başlayacak.



