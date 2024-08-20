San Antonio Spurs'ün yeni point guardı Chris Paul'un, takımın yaz dönemi antrenman kampına katıldığı bildirildi.



Paul, NBA muhabiri Brandon "Scoop B" Robinson'ın bildirdiğine göre yakın zamanda Spurs'ün Teksas'taki yaz kampına katıldı.



Tecrübeli oyun kurucunun tüm haftayı San Antonio'da Spurs'ün oyun planını, koçluk ekibini ve oyuncularını tanımak için geçirdiği açıklandı.



Spurs, 2024 Paris Olimpiyatları'nda güçlü bir performans göstererek öne çıkan Victor Wembanyama da dahil olmak üzere genç kadrosunu yönlendirmek için Paul'un deneyimine güveniyor.



Paul, önceki sezon Golden State Warriors ile maç başına ortalama 9,2 sayı, 3,9 ribaund ve 6,8 asist ile oynamış ve 39 yaşına rağmen halen belli bir miktarda katkıda bulunabilmişti.



Spurs yönetiminin, Paul'un takıma eklenmesini Batı Konferansı'nda rekabetçi bir üstünlük sağlarken genç çekirdeğinin gelişimini hızlandırmak için stratejik bir hamle olarak gördüğü açıklandı.





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