CP3 serbest kaldı, Suns'la yeniden anlaşabilir!

Phoenix Suns yıldızı Chris Paul'un 2021-22 sezonu için 44.2 milyon dolarlık opsiyonunu sınırsız bir serbest oyuncu olmak için reddettiği bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowksi, Paul ve Suns'ın serbest oyuncu dönemi başladığında yeni bir sözleşme üzerinde anlaşmaya varacağı konusunda iyimserlik olduğunu belirtti



Paul'un Suns ile üç yıllığı 90 milyon dolar değerinde bir anlaşma için yeniden anlaşacağına dair daha önce de haberler çıkmıştı.



Paul, Suns ile ilk sezonunda All-NBA ikinci kadrosuna seçilmiş ve aynı zamanda takımı NBA Finalleri'ne taşımıştı.



Paul, 2018 yaz sezonunda Houston Rockets ile dört yıllığı 160 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamıştı.



