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"CP3, seneye Lakers veya Knicks'i istiyor" iddiası!

Oklahoma City Thunder yıldızı Chris Paul'un, gelecek sezon Los Angeles Lakers veya New York Knicks için oynamayı tercih ettiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Oklahoma City Thunder yıldızı Chris Paul'un, gelecek sezon Los Angeles Lakers veya New York Knicks için oynamayı tercih ettiği iddia edildi.

Knicks Film School'dan Jonathan Macri'ye göre, Paul muhtemelen OKC'de kalmayacak ve Lakers'a veya Knicks'e katılmak istiyor:

"Bir lig kaynağı bana, Chris Paul'un bir sonraki basketbol evinin Los Angeles'ta ya da New York'ta olmasını tercih ettiğini (Los Angeles tam zamanlı olarak yaşadığı yerdir) ve taraflar arasında devam eden görüşmelerde bir nebze de olsa avantaj yakaladığını söyledi.

Ayrıca ortada, Sam Presti'nin bakış açısından rahat bir anlaşma olduğu ve topun Leon Rose'da olduğu söylendi."

Ortalama 17.6 sayı, 5.0 ribaund ve 6.7 asist ortalamaları bulunan Paul'un mevcut kontratında, iki yılı ve 85 milyon dolar alacağı bulunuyor.


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