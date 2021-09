CP3: "Sahada olduğum sürece, kazanma şansımız vardır"

Phoenix Suns yıldızı Chris Paul, kariyerinde genç takımlarla oynarken elde ettiği başarılardan bahsetti.



Suns, NBA Finallerinde oynayarak harika bir 2020-21 sezonu geçirmişti ve CP3'nin veteran varlığı, geçirdikleri bu sezonda önemli bir faktördü.



SiriusXM NBA Radio'da konuşan Paul, Suns ve Oklahoma City Thunder gibi takımlarla oynadığında zihniyetinin değişmediğini ve sahada bulunduğu her zaman, takımı için "kazanma şansı" olduğunu belirtti:



"Bu benim kişiliğimin bir parçası sanırım. Beni kiminle sahaya çıkardığınız pek umurumda değil. Her zaman böyleydim. Hangi takım olduğu umurumda değil, ben sahada olduğum sürece kazanma şansımız vardır. Hatta gerçekten iyi bir şansımız olduğunu da ekleyeyim.



Oklahoma City'ye gittiğimde playofflara kalmama gibi bir beklentim yoktu. Sahada beş adam olduğu sürece, bu oyuna karşı hissiyatımın herhangi birinden daha iyi olduğunu biliyorum.



Hatta şu an konuşurken düşünüyorum... hayatımda hiçbir maç öncesinde 'Ah be, adamlar bizden daha iyi, kesin kaybederiz' diye düşünmüşlüğüm olmadı. Bu işler asla öyle yürümez."