"CP3, Rivers gittiği için başta Clippers'a dönmek istedi" iddiası!

Phoenix Suns yıldızı Chris Paul'un başlangıçta, Doc Rivers ile yolları ayırdığından ötürü LA Clippers'a dönmek istediği iddia edildi.



Paul, Suns'da Devin Booker ve Deandre Ayton'la takım olmak için Arizona'ya gidiyor. Bu takım, artık ligin en iyi oyun kurucularından birini edindiği için önümüzdeki sezon rekabet etmesi beklenen bir takım.



CP3, Oklahoma City'de muhteşem bir 2019-20 sezonunun ardından ligde yeni bir takım bulmuş olsa da, iddialara göre bu onun ilk seçeneği değildi. Suns'a gönderilmeden önce Paul, bu sezon oynamak için Milwaukee Bucks ve New York Knicks gibi daha fazla seçeneğe sahipti. Ancak New York Post'tan Marc Berman'a göre All-Star oyuncunun farklı planları vardı.



Berman, CP3'nin aslında bu ölü sezonda Clippers'a katılmak istediğini ve bunun sebebinin ise Clippers'ın Rivers ile yollarını ayırmış olması eski takımıyla yeniden bir araya gelmek istemesi olduğunu bildirdi:



"Wojnarowski'ye göre, Chris Paul'un Suns anlaşması tamamlanmak üzere. Bana, Doc Rivers gittiği için CP3'nin ilk tercihinin Clippers olduğunu söylemişlerdi. Paul'un, New York konusunda kafası karışık görünüyordu."