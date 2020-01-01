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CP3: "Oynamayı çok seviyorum..."

Oklahoma City Thunder yıldızı Chris Paul, yeniden yapılanma sürecine rağmen Thunder'da kalmayı sorun etmediğini ve kendi yaşında rekabet edebilmesi gerçeğini takdir ettiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Oklahoma City Thunder yıldızı Chris Paul, yeniden yapılanma sürecine rağmen Thunder'da kalmayı sorun etmediğini ve kendi yaşında rekabet edebilmesi gerçeğini takdir ettiğini söyledi.

Paul, şu ifadeleri kullandı:

"Oynamayı çok seviyorum sadece. (Eski Thunder koçu) Billy Donovan harikaydı. Takım arkadaşlarım inanılmazdı. Yani, insanlar benim alacakaranlık yıllarımda olduğunu söylese de, ben buna bir lütuf diyorum. 35 yaşındayım, ve devam edeceğim."

Thunder'ın, Paul'u takas etmesi ve yeniden yapılanmaya dönmesi bekleniyordu ve Milwaukee Bucks ise, potansiyel bir hedef olarak belirtiliyordu.

Paul'un şu anda sözleşmesinde iki yılı ve alacağı 85 milyon dolarlık bir maaşı bulunuyor.

Ulusal Basketbol Oyuncuları Derneği'nin de (NBPA) başkanı olan Paul, ayrıca bubble oluşumunu "olağanüstü" olarak nitelendirdi:

"Her şeyden önce, her şeyin bu şekilde bir araya gelmesi inanılmazdı. Tabii ki, hala orada oynamayı isterdim. Ama olan oldu. Bu adamların bunca şeyi gerçekleştirmek için yaptığı farklı türden şeyler, olağanüstü. Bu yüzden bu büyük ligin bir parçası olmaktan onur duyuyor ve ayrıcalıklı hissediyorum."


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