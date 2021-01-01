CP3'nin taşıdığı Suns, Nuggets'ı 4-0 ile süpürdü!

Phoenix Suns, Ball Arena'da oynanan Batı Konferansı yarı finalleri 4. maçında, ev sahibi Denver Nuggets'ı 125-118 yendi ve seriyi 4-0 ile kapatarak, Batı Konferansı Finallerine yükselen ilk takım oldu.



Suns'ın en etkili ismi, 14/19 şut isabetiyle 37 sayı, 3 ribaund, 7 asist ve 2 top çalma ile oynamış olan Chris Paul'du. Devin Booker 34 sayı, 11 ribaund ve 4 asistle oynarken, Mikal Bridges 14 sayı, 6 ribaund ve 2 asistle, Jae Crowder ise 9 sayı, 10 ribaund ve 4 blokla maçı tamamladı.



Nuggets tarafında ise Will Barton 25 sayı, 5 ribaund, 2 asist ve 2 top çalma ile takımının en skorer ismi oldu. Üçüncü çeyrekte flagrant faul 2 alarak oyundan atılan Nikola Jokic, karşılaşmayı 22 sayı, 11 ribaund ve 4 asistle tamamladı. Michael Porter Jr. 20 sayı, 4 ribaund ve 3 top çalma ile oynarken, Monte Morris 19 sayı ve 6 asistlik bir katkı sağladı.



Denver'ın sezonu sona ererken, Phoenix ekibinin Batı Konferansı Finalleri serisindeki rakibi, LA Clippers ve Utah Jazz arasında oynanan serinin galibi olacak.







