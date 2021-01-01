"CP3'nin omzu, kendisini uzun süre rahatsız edebilir" iddiası!

Los Angeles Lakers'ın eski antrenörü Marco Nunez, Phoenix Suns yıldızı Chris Paul'un omuz sorunlarının kendisini "günler veya haftalar boyunca" oyalayabileceğini söyledi.



Nunez'e göre, bu tür bir omuz sakatlığının önümüzdeki birkaç gün için CP3'yi rahatsız etmeye devam edip etmeyeceği veya iyileşmesi haftalar alıp almayacağı, kesin bir durum değil:



"Omuz kontüzyonu denilen şey, omuz bölgesinde morarma olmasıdır. Asıl soru, Chris Paul'un bir kas yapısında veya kemiğinde bir kontüzyon olup olmadığıdır. Kasın düzelmesi bu durumda birkaç gün sürebilir ve sporcu, bu kas kullanıldığında rahatsızlık hisseder. Kemiğe (muhtemelen humerus kemiğine) denk gelirse, bu rahatsızlık birkaç hafta sürebilir ve kas kontüzyonundan daha da rahatsız edici olabilir."



