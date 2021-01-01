CP3'nin babası: "Chris'in KOVID-19 kapmasına şok oldum!"

Phoenix Suns yıldızı Chris Paul'un babası Charles Paul, oğlunun KOVID-19 testinin pozitif çıkmasıyla yaşadığı şaşkınlığı paylaştı.



Paul, KOVID-19 nedeniyle Batı Konferansı Finallerinin ilk iki maçında Suns kadrosunun bir parçası olamamıştı ve yakınları, virüsle nasıl temas ettiğini anlayamadığı için bu oldukça şok edici bir haber olmuştu.



CP3'nin babası Charles Paul, Chris'in koronavirüse yakalandığı haberini duyduğunda neler hissettiğini şu şekilde anlattı:



"Bu nasıl olabildi, onu merak etmiştim sadece. Nasıl ve nerede oldu, aklımdan ilk geçenler buydu. Beni tamamen şok etmesinin sebebi, germafobik denilebilecek düzeyde biri olması. Daha yakın zamanda en iyi maçlarından birini oynadıktan sonra sahadan çıkarken, bana ve annesine sarılmıştı ama onun KOVID testi pozitif çıkmıştı. Şok ediciydi yani. Elimizden gelen tek şey dua etmek ve Tanrı'nın bu virüsü ondan en kısa zamanda almasını istemekti."



