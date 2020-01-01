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CP3, NBA oyuncularının KOVID-19 aşısı olması hakkında konuştu

Phoenix Suns yıldızı Chris Paul, KOVID-19 aşısının NBA oyuncuları için zorunlu hale getirilme olasılığı hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Phoenix Suns yıldızı Chris Paul, KOVID-19 aşısının NBA oyuncuları için zorunlu hale getirilme olasılığı hakkında konuştu.

Oyuncular Sendikası'nın (NBPA) başkanlığını da yapan CP3, ligin ve NBPA'in zamanı geldiğinde bu konuyla ilgileneceğini, ancak bu kararın her oyuncu için 'kişisel' olduğunu kaydetti.

Paul, USA TODAY Sports'tan Mark Medina'ya şunları söyledi:

"Sendika ve oyuncular bazında, bunu ele alacağız. Ancak konu farklı aşı türlerine gelince, bu kararın çoğu kişiseldir."

Amerika Birleşik Devletleri'nde KOVID-19 aşılarının dağıtımı, bu hafta başlarında başlamıştı. Los Angeles Lakers pivotu Marc Gasol, yüksek risk altındaki kişilerin aşıya NBA oyuncularından daha fazla ihtiyacı olduğunu söylemişti.


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