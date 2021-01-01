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CP3: "NBA Finalleri, bende bağımlılık yaptı"

Phoenix Suns yıldızı Chris Paul, NBA Finalleri'nde oynamaya "bağımlı" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Phoenix Suns yıldızı Chris Paul, NBA Finalleri'nde oynamaya "bağımlı" olduğunu söyledi.

Paul, Suns takımının geçtiğimiz Temmuz ayında Milwaukee Bucks'a şampiyonluğu kaybetmesinin ardından, NBA Finalleri aşamasına geri dönmek için motive olmuş görünüyor.

TIME dergisi ile yaptığı bir röportajda Paul, Finallerde oynamaya başladıktan sonra, bu tecrübeye "bir çeşit bağımlılık" hissettiğini açıkladı:

"Kaybetmek asla iyi bir his olmayacak. Artık bu deneyimin nasıl bir şey olduğunu gördüğüme göre, bir nevi bağımlı oldum diyebilirim."

Paul hiç şampiyonluk kazanmamış olsa da, NBA tarihinin en iyi point guardlarından biri olarak, gelecekte Hall of Fame sınıfına gireceğine kesin gözle bakılıyor. Kariyerinde 10 kez All-NBA kadrolarına seçilen CP3, ayrıca dokuz kez savunma beşlerine girmiş, altı kez top çalma ve dört kez ise asist kralı olmuş, 11 kez de All-Star maçlarında forma giymişti.

Tüm bu bireysel başarılara rağmen, CP3'nin geçen sezonun NBA Finalleri'ndeki performansı, 2005 yılına kadar uzanan kariyerinde bir ilkti.


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