CP3, "kesinlikle" Phoenix'te kalmak istiyor

Phoenix Suns guardı Chris Paul, takımdan ayrılacağına dair haberlere rağmen "kesinlikle" Suns'ta kalmak istediğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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CP3, 'kesinlikle' Phoenix'te kalmak istiyor
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16 Haziran 2023 12:46
Phoenix Suns guardı Chris Paul, takımdan ayrılacağına dair haberlere rağmen "kesinlikle" Suns'ta kalmak istediğini söyledi.

Suns'ın tecrübeli oyuncuyu sözleşmesi garantili hale gelmeden önce serbest bırakmayı planladığına dair yakın tarihli bir rapora rağmen, Paul takımda kalmayı umduğunu belirtti:

"Kesinlikle. Bu yüzden oradayım. Ailemle neler olabileceği üzerine konuşmuştuk. Menajerimle ve kardeşimle de konuştuk."

Suns'ın, CP3 ile ilgili kendisini serbest bırakmak da dahil olmak üzere elindeki opsiyonları gözden geçirdiği belirtilmişti.

Suns, Paul'u 28 Haziran'dan önce serbest bırakırsa, 2023-24 sezonundaki kontratı yarı garantili olduğu için 30,8 milyon dolar yerine yalnızca 15,8 milyon dolar ödeme yapacak.

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