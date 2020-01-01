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CP3: "İnsanlar LeBron'un ne kadar özverili olduğunu anlamıyor"

Oklahoma City Thunder yıldızı Chris Paul, insanların Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in ne kadar özverili olduğunu anlamadıklarını söyledi.

Oklahoma City Thunder yıldızı Chris Paul, insanların Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in ne kadar özverili olduğunu anlamadıklarını söyledi.

Carmelo Anthony ve Dwyane Wade dışında, pek çok insan Lakers süperstarını Paul'den daha iyi tanımıyor.

James'in en iyi arkadaşlarından biri olan Paul, "insanlar Lakers yıldızı gerçekten ne kadar özverili olduğunu anlamıyor" ifadelerini kullandı:

"Muhtemelen Bron hakkındaki en büyük şeylerden biri, adam uyanıp tuvalete gitse, bunu analiz edebilecek biri olması. İyi mi kötü mü yaptı diye. Genç yaşından beri bunlarla uğraşması, her şeyi nasıl ele aldığını görmek, bir arkadaş ve bir kardeş olarak inanılmaz. İnsanlar onun ne kadar özverili olduğunun farkında değiller. Ama bu herkesin anlayacağı bir şey de değil."

LeBron James, gençliğinden beri halkın gözünde. Sadece dünyanın en popüler basketbol oyuncusu değil, aynı zamanda muhtemelen en çok irdelenen atlet.


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