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CP3, Harden'a "dik dik baktığı" iddia edilen görüntüyü açıkladı!

Oklahoma City Thunder yıldızı Chris Paul, Houston Rockets süperstarı James Harden'a "dik dik baktığı" an ile ilgili konuştu ve işin aslını anlattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Oklahoma City Thunder yıldızı Chris Paul, Houston Rockets süperstarı James Harden'a "dik dik baktığı" an ile ilgili konuştu ve işin gerçek yüzünü anlattı.

Paul'un, Pazartesi günkü OKC ile Rockets arasındaki 6. maçın son saniyelerinde Harden'e dik dik baktığı iddia edilen viral bir görüntü, son zamanlarda sosyal medyada oldukça popüler hale gelmişti.

Ancak ortaya çıktığı üzere Paul, kritik pozisyonunun ardından Harden'a "dik dik" bakmıyordu.

Çekilen açısıyla alakalı olarak, açıklanan iddiadaki gibi gözüken görüntü, şu şekildeydi:



The Athletic'den Joe Vardon, bu sırada saha kenarında oturuyordu ve olayla ilgili bakış açısını şu şekilde paylaştı:

"Ancak, gördüğünüzü sandığınız bakış ... aslında gerçekleşmemişti. Pazartesi, Oklahoma City Thunder'ın 6. maçta Houston'ı 104-100 yendiği maçın bitimine 3.8 saniye kala, arenadaki koltuğumdan, Paul'un Thunder koçu Billy Donovan'a baktığını görebiliyordum. TNT kamerasının gösterdiği şey, Paul ve Harden'in faul çizgisinde yan yana dururken ve Danilo Gallinari kritik bir serbest atış yapmak üzereyken, birbirlerine baktıkları şeklindeydi. Ama gözleri hiç buluşmamıştı."

Paul da bu iddiaları bizzat reddetti:

"Ona bakmıyordum. Önce antrenöre, sonra skor tahtasına bakıyordum, çünkü Gallo o şutu sokarsa, maç bizim demekti."


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