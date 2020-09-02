CP3, Harden'a "dik dik baktığı" iddia edilen görüntüyü açıkladı!

Oklahoma City Thunder yıldızı Chris Paul, Houston Rockets süperstarı James Harden'a "dik dik baktığı" an ile ilgili konuştu ve işin gerçek yüzünü anlattı.Paul'un, Pazartesi günkü OKC ile Rockets arasındaki 6. maçın son saniyelerinde Harden'e dik dik baktığı iddia edilen viral bir görüntü, son zamanlarda sosyal medyada oldukça popüler hale gelmişti.Ancak ortaya çıktığı üzere Paul, kritik pozisyonunun ardından Harden'a "dik dik" bakmıyordu.Çekilen açısıyla alakalı olarak, açıklanan iddiadaki gibi gözüken görüntü, şu şekildeydi:The Athletic'den Joe Vardon, bu sırada saha kenarında oturuyordu ve olayla ilgili bakış açısını şu şekilde paylaştı:Paul da bu iddiaları bizzat reddetti: