CP3'den Scott Foster göndermesi: "11 maç oldu..."

Phoenix Suns yıldızı Chris Paul, hakem Scott Foster'ın yönettiği playoff karşılaşmalarında 11 maçlık bir mağlubiyet serisi olmasına atıfta bulundu.



Paul'a, Suns'ın Los Angeles Lakers'a kaybettiği serinin 3. maçın ardından düzenlenen basın toplantısında doğrudan hakemlik hakkında soru sorulmamış olsa da, Suns yıldızı bu duruma şu şekilde değindi:



"Bir bahisçi olsaydım, arka arkaya 11 maçtan bahsediyoruz. 11 maç..."



Paul'un, geçmişte Houston Rockets forması giydiği dönemde eski takım arkadaşı James Harden ile Foster'a karşı sorunlar yaşadığı biliniyordu.



CP3'nin muhtemelen para cezasından kaçınma amacıyla Foster'ın adını söylemediği düşünülüyor.



