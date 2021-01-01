Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

CP3'den Scott Foster göndermesi: "11 maç oldu..."

Phoenix Suns yıldızı Chris Paul, hakem Scott Foster'ın yönettiği playoff karşılaşmalarında 11 maçlık bir mağlubiyet serisi olmasına atıfta bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Phoenix Suns yıldızı Chris Paul, hakem Scott Foster'ın yönettiği playoff karşılaşmalarında 11 maçlık bir mağlubiyet serisi olmasına atıfta bulundu.

Paul'a, Suns'ın Los Angeles Lakers'a kaybettiği serinin 3. maçın ardından düzenlenen basın toplantısında doğrudan hakemlik hakkında soru sorulmamış olsa da, Suns yıldızı bu duruma şu şekilde değindi:

"Bir bahisçi olsaydım, arka arkaya 11 maçtan bahsediyoruz. 11 maç..."

Paul'un, geçmişte Houston Rockets forması giydiği dönemde eski takım arkadaşı James Harden ile Foster'a karşı sorunlar yaşadığı biliniyordu.

CP3'nin muhtemelen para cezasından kaçınma amacıyla Foster'ın adını söylemediği düşünülüyor.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal