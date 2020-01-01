CP3, bir NBA takımının başına geçmek istiyor!

Oklahoma City Thunder yıldızı Chris Paul, emekli olduktan sonra bir NBA takımını devralmayı 'çok istediğini' söyledi.



CP3, NBA'den ve profesyonel basketboldan emekli olmaya karar verdiğinde, gelecek planlarının ne olacağı hakkında konuştu.



Paul, Yahoo Sports'tan Dan Roberts ile yaptığı röportajda şunları belirtti:



"Bu harika bir soru. Eminim takımım, ayrıca benimle çalışan ve bana yardım eden herkes bunun cevabını bilmek isteyecektir. Bir gün bir NBA takımını yöneten kişi olmayı çok isterim.



Oyunu çok seviyorum. Ve bu yüzden oldukça uzun bir süre bunun bir parçası olmak, işimizi büyütmeye ve bu harika hikayeleri anlatmaya devam etmek istiyorum."



Paul'un Thunder ile yaptığı 85.5 milyon dolar değerindeki mevcut sözleşmesinde hala iki yılı daha bulunuyor.



