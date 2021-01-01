CP3, Ayton için: "O kontrat için yapması gerekeni biliyor!"

Phoenix Suns yıldızı Chris Paul, takım arkadaşı Deandre Ayton'ın Suns'dan kontrat uzatması almaması hakkında konuştu.



Ayton geçtiğimiz sezon bireysel açıdan iyi bir yıl geçirmesine rağmen, Suns ile sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya varamamıştı. Suns'ın genel menajeri James Jones'a göre Ayton, Suns'dan 5 yıllık bir maksimum sözleşme istemişti.



Paul yakın zamanda Yahoo Sports'tan Chris Haynes ile konuştu ve Ayton'ın arzu ettiği bu kazançlı anlaşmayı elde etmek için "ne yapması gerektiğini bildiğini" belirtti:



"DA'in durumuna gelince, bunun üzerine konuşmuştuk. Ne yapması gerektiğini biliyor. Herkesin herkesin para kazandığını görmek istiyor. Onun durumu şu an bu şekilde, ama bu onun işine yarayacak. Umarız öyle olur. Onun üzerine çalışıyor. Şundan eminiz ki, en önemli şey çıkıp maçlarımızı kazanmak."



Ayton, 2021-22 sezonunda şimdiye dek oynadığı üç maçta 10.3 sayı ve 8.0 ribaund ortalamalarına sahip.



