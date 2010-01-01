CP3: "Ailemin L.A.'de oluşu, kalmamda çok etkiliydi"

Phoenix Suns yıldızı Chris Paul, geçen sezonki derin playoff yolculuğundan ve Suns'da uzun süreli kalmaya karar vermesinden bahsetti.



Profesyonel bir sporcu olarak kariyerinin 17. sezonuna giren Paul, ESPN Sportscenter'da yaptığı röportajda, Suns ile önceki sezonun playoff maçlarında yaşadığı anları anımsadı:



"Ligde oynadığım süreçte, sonunda NBA Finallerinin nasıl bir şey olduğunu görme fırsatını elde etmek, heyecan vericiydi. Kendim, tüm takımım, koçluk ekibim ve özellikle Suns organizasyonu için de oldukça önemliydi."



"AİLEMİN LA'DE OLUŞU, KALMAMDA ÖNEMLİYDİ"



Kendisini Phoenix ile yeni bir sözleşme imzalamaya neyin ittiği sorulduğunda, CP3 bunun bir aile meselesi olduğunu açıklayarak, daha da önemlisi basketbolla ilgili olduğunu söyledi:



"Ailem LA'de olduğu için, açıkçası onlara yakın olmak bu kararın büyük bir parçasıydı. Ama en önemli sebebi basketboldu. Basketbol oynamayı çok seviyorum ve Phoenix'te de harika bir aile ortamımız var.



Takımdaki tüm adamlardan koçluk ekibine kadar kültürümüzü gerçekten çok seviyorum ve burada olmaktan mutluyum."



2010'dan bu yana ilk playoff yolculuğunda Suns'a liderlik eden Paul, playofflarda oynadığı 20 maçta 19.2 sayı, 3.5 ribaund ve 8.6 asist ortalamaları yakalamış, fakat NBA Finalleri serisinde altı maçta Milwaukee Bucks'a elenmişti.



Suns'ın 2020-21 sezonu, 21 Ekim'de Denver Nuggets'a karşı oynayacakları maçla başlayacak.



