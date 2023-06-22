Washington Wizards guardı Chris Paul, kariyerinde oynadığı en iyi takımlardan birinin 2017-18 sezonundaki Houston Rockets kadrosu olduğuna inandığını söyledi.



Paul, şampiyonluk için yakaladığı en iyi fırsatı 2017-18 sezonunda Rockets ile yakaladığına inandığını belirterek, ekibi şimdiye kadar oynadığı en iyi takımlardan biri olarak nitelendirdi:



"Dürüst olmak gerekirse, Houston'daki ilk yılımda şimdiye dek oynadığım en iyi 2-3 kadrodan birindeydim. Cidden, hem savunmadaki hem de hücumdaki bağlantımız üst düzeydeydi.



Houston'da olduğum o yıllarda, tüm sezonu tek bir takıma hazırlanmak için oynamıştık: Golden State. Tüm sezon boyuncaki her bir maçta, savunma ve hücum planımız Golden State için hazırlanmaya yönelikti. Çünkü öyle takımları yenmek için belli bir biçimde oynamanız gerekiyordu."



Paul, 2017-18 sezonunda 18.6 sayı, 5.4 ribaund ve 7.9 asist ortalamalarla oynarken, Rockets ekibi 65 galibiyetle lig birincisi olmuş ve Warriors'a karşı Konferans Finalleri serisini 7 maça götürdükten sonra, son karşılaşmada 27 üçlük üst üste kaçırarak galibiyeti elinden kaçırmıştı.





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