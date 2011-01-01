CP3: "2011'de Steph - Klay karşılığı Warriors takasını reddettiğim doğru"

Oklahoma City Thunder yıldızı Chris Paul, Stephen Curry ve Klay Thompson karşılığında Golden State Warriors'a önerilen bir 2011 takasını onaylamadığını doğruladı.



O zamanki adıyla New Orleans Hornets için oynayan Paul, "Asla Batı'dan çıkmak istemedim" şeklinde konuştu.



Warriors'ın eski genel menajeri Larry Riley, 17 Nisan'da CP3 için böyle bir takasın tartışıldığını reddetmişti:



"Sana şimdi söyleyebilirim, bu hiç olmadı. Bu yanlış. Asla gerçekleşmedi. Ve bence herkes bir şeyler öğrenmiştir. Anneme bunu söylemek zorundaydım, çünkü Walter Cronkite günlerinde büyüdü. TV'de bir şey gördüğünüzde veya gazetede okuduğunuzda, bunun doğru olması gerekmez."



Paul ise, Maverick Carter ve Paul Rivera'ya konuyla ilgili söyledi:



"Evet, hatırlıyorum. Gerçek hikaye. Evet. Bu birkaç takımla oldu. Asla Batı'dan çıkmak istememiştim. Doğu Sahili'nde doğup büyüdüğüm için, bu tarafa gelip yaşayana kadar, burayla ilgili çok çıldırmıyordum. Ama o dönemde, Bay Area hakkında bildiğim tek şey, o da maç oynamak için geldiğimden ötürü, çok engebeli olmasıydı."



Paul, o zamanlar henüz istikrarlı bir NBA playoff takımı olmayan Warriors ile sözleşmesi bitince yeniden imza atmayacağını söylediğinde, anlaşma sona ermişti.



