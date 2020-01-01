CP3, 0-2 geriye düştükten sonra: "Daha iyi olmam lazım..."

Oklahoma City Thunder yıldızı Chris Paul, dün geceki playoff ilk turu 2. maçında Houston Rockets'a karşı alınan 111-98'lik mağlubiyetin ardından, sorumluluğu üstlendi.



Rockets, Batı Konferansı'nın ilk turunda, Russell Westbrook iki maçta da oynamamasına rağmen 2-0 öne geçmiş oldu.



CP3, "daha fazlasını yapması gerektiğini" kabul etti:



"Aynen öyle. Bu kadar basit. Dördüncü çeyreğin başında bir seri yakalamışlardı, ve bunun olmaması gerekiyordu. Daha iyi olmalıyız, ben de daha iyi olmalıyım. Ne kadar mücadele ettiğimizi bildiğimiz için, bu zor bir şey. Kendimizi bu maçı kazanacak bir konuma yerleştirmiştik, ama benim daha iyi oynamam gerekiyor."



"Normal şartlarda, KOVID olmasa, bubble olmasa, iki maçlığına eve geri dönerdik. Her şeyi sırasıyla değerlendirmeli ve ders çıkarmalıyız. Ve dediğim gibi, daha iyi olmam lazım. Bu kadar basit."



"Bu maça girdiğimizde çok daha iyi iletişim kurmuştuk, planımızı ve yapmak istediğimiz şeyi biliyorduk. Ama, manevi zafer diye bir şey yok. Adamlarım elimizden geldiğince çok çalıştılar, gerçekten çok mücadele ettiler ve kazanabilecek bir noktaya gelmiş olsak da, bunun elimden kayıp gitmesine engel olamadım."



Paul 37 dakikada, 6/15 şut isabetiyle 14 sayı, 6 ribaund ve 2 asistle oynamıştı.



