Cowherd: "LeBron, şampiyonluğu kazanmayacak"

Fox Sports analisti Colin Cowherd, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in bir şampiyonluk kazanmak için yeterli yardıma sahip olmadığını söyledi.



Cowherd, bu sezon Lakers'ın bir şampiyonluk kazanmak için yeterli olacağına inanmadığını belirtti. Avery Bradley'nin Orlando'da olmaması nedeniyle Cowherd, Lakers'ın elinde yeterince varlık olmadığını ve sonuç olarak bu sezonu şampiyonlukla tamamlamanın zor olacağını açıkladı:



"LeBron şampiyonluğu kazanamayacak. LeBron için tek soru, kazanamadığı takdirde, bu organizasyonu ne kadar uçuracağı ve kendisiyle Anthony Davis'in yanına gerçek bir yıldız oyuncu elde edip edemeyeceği. LeBron'un bir geçmişi var. Finallerde 3-6 durumunda. Yardımı olduğunda, üçünü kazandı. Yeterli yardımı olmadığında, altı tanesini kaybetti. Kazanmayacaklar, çünkü sadece Avery Bradley'i kaybettiler. Kimse tek başına kazanamaz. Kazanabilseydi, LeBron Finallerde 9-0 olurdu."



Cowherd'e göre, Anthony Davis, Rajon Rondo, JaVale McGee, Danny Green ve J.R. Smith, LeBron'un şampiyonluğu kazanması için yeterli değil.



