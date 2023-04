Fox Sports'un NBA analisti Colin Cowherd, Kawhi Leonard'ın LA Clippers için "kötü bir yatırım" olduğunu söyledi.



Cowherd, sunucusu olduğu 'The Herd' isimli programda Clippers'ın Phoenix Suns'a karşı playoff serisi hakkında konuşurken, takımın ana yıldızı Kawhi hakkındaki düşüncelerini şu şekilde paylaştı:



"Kawhi Leonard ve Paul George deneyinin dördüncü yılındayız. Ben şahsen Paul George'u kadroda tutmak isterdim çünkü kendisi elinden geldiğince oynuyor, insanlarla iletişim kuruyor ve koçlarıyla iyi bir diyalogu var. Ama Kawhi Leonard 32 yaşına geldi ve bu saatten sonra konuşkan ve iletişim kuran bir adam olmayacak. Artık Kawhi Leonard'dan vazgeçme zamanı geldi.



Buna isterseniz Clipper laneti deyin, fakat LA'de hiçbir ağırlıkları yok. Neredeyse her zaman çok kötüydüler. Yakın zamanda nihayet her şeyi doğru yapmaya başladılar, ama bu sefer de Kawhi Leonard oynamadı. Şu anda Kawhi deneyi, Clippers için kötü bir yatırım haline gelmiş durumda."



Leonard, Clippers ekibinin Suns'a karşı 1-3 geride olduğu playoff ilk turunun 4. maçında oynamamıştı ve yakın zamanda parkelere dönmesi de beklenmiyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ