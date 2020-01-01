Covington'dan, vandalizm karşıtı açıklamalar

Houston Rockets oyuncusu Robert Covington, protesto çabalarının bir parçası olarak hem kamu hem de özel mülkleri tahrip etmeye karar veren protestoculara tepki verdi.



Covington, vandalizm eylemini kınamak için sosyal medyayı kullandı ve aynı zamanda bunun, şikayetleri dile getirmenin neden uygun bir yolu olmadığına inandığını açıkladı:



"Dünyamızın yaşadığı bu zor zaman boyunca, bir değişimin gerçekleşmesine gerçekten yardımcı olmak adına bir araya geldik. Protestocular ve isyancılar farklı. Mahallelerimizi vandalizmle yıkmamız gerekmiyor. Bunun arkasındaki mesaj bu değil. Ayakta durmak, sadece değişim getirecek durumlara farkındalık getirir. Arkamızdaki nesili ve neye dayanmaları gerekeceğini düşünmeliyiz. Bu şekilde bizimle örnek olmak istemez misiniz?"



Rockets forveti, paylaşımında güzel bir yazı yayınlayarak herkese tüm bu hedefleri hatırlattı. Daha da önemlisi, temizlik çalışmalarına yardımcı olan fotoğraflarını da paylaştı.



