Haber Tarihi: 15 Eylül 2023 10:57 - Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2023 10:57

Covid-pandemi-Eris varyantı hisseleri 2023

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 9 kişide Eris varyantının görüldüğünü açıkladı. Borsa İstanbul'da perakende, ilaç, biyoteknoloji ve kağıt alanında faaliyet gösteren şirketlerin hisseleri bu süreçte pozitif ayrıştı.

Covid-pandemi-Eris varyantı hisseleri 2023
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19'un Eris varyantının 9 kişide görüldüğünü, bunun endişe sayılmayacak bir gelişme olduğunu bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Eris varyantının yurt dışı temaslı kişilerde görüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Endişe konusu sayılamayacak bir gelişme. Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı, Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü. Yurt dışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz. Durum başka ülkelerde yaygın, bizde de ortaya çıkması muhtemeldi. Büyüklerimizi, kronik hastalarımızı koruyacağız."

Uzmanlar, koronavirüsün "Eris" varyantında en sık rastlanan şikayetin, salgının ilk zamanlarında da görülen tat ve koku kaybı olduğunu aktarıyor.

PİYASALARDAKİ ERİS VARYANTI ŞOKU O HİSSELERE YARADI

Analistler, alınan önlemlere paralel azalan ekonomik aktivite ve  salgının ne zaman sona ereceğiyle ilgili belirsizlikler ile kısa ve orta vadede  şirketlerin ödemelerinde ortaya çıkabilecek olası gecikmelerin nakit ihtiyacını  artırdığını vurguladı.

Söz konusu gelişmelerin etkisiyle finansal piyasalarda ortaya çıkan  likidite sıkıntısının neredeyse bütün varlık gruplarında sert satışları  beraberinde getirmesi ile panik satışlara yol açmasına karşın gıda, ilaç ve perakende gibi  alanlarda faaliyet gösteren şirketler bu dönemde değer kazandı.

PERAKENDE SEKTÖRÜ SATIŞ BASKISINA KARŞI DURDU


Borsa İstanbul'da sektör endeksleri arasında covid döneminde tek  kazandıran sektör ticaret olurken, bu sektörde yer alan perakende şirketlerinin performansı öne çıktı.

Covid döneminde pozitif getiri sağlayan 24 şirketin  14'ü perakende, gıda ve ilaç alanında faaliyet gösteriyor.

Perakende sektöründen 5, gıda ve ilaç sektöründen 3, biyoteknoloji  alanından 2 ve kağıt alanında 1 şirket performanslarıyla öne çıktı.

Analistler, Eris varyantının Türkiye'de görülmesi üzerine gıda ve  temizlik ürünlerine olan talebin artmasının bu şirketlerin nakit akışlarına  olumlu yansımasının beklendiğini, bunun da şirketleri yatırımcılar açısından  cazip hale getirdiğini söyledi.

İLAÇ SEKTÖRÜNDEKİ ŞİRKETLER DE YATIRIMCISINA KAZANDIRDI

İlaç sektöründe faaliyet gösteren şirketler de pay piyasalarında  süregelen satış baskısına karşı koyabilen hisseler oldu.

EN YÜKSEK GETİRİ RTA LABORATUVARLARI'NDA

RTA Laboratuvarları, moleküler biyoloji genetik, immünoloji-seroloji, medikal ve endüstriyel biyoteknoloji ürünlerinin Ar-Ge ve üretimine yönelik  çalışmalar yapıyor.

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