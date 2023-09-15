Covid-pandemi-Eris varyantı hisseleri 2023

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19'un Eris varyantının 9 kişide görüldüğünü, bunun endişe sayılmayacak bir gelişme olduğunu bildirdi.Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Eris varyantının yurt dışı temaslı kişilerde görüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:"Endişe konusu sayılamayacak bir gelişme. Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı, Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü. Yurt dışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz. Durum başka ülkelerde yaygın, bizde de ortaya çıkması muhtemeldi. Büyüklerimizi, kronik hastalarımızı koruyacağız."Uzmanlar, koronavirüsün "Eris" varyantında en sık rastlanan şikayetin, salgının ilk zamanlarında da görülen tat ve koku kaybı olduğunu aktarıyor.Analistler, alınan önlemlere paralel azalan ekonomik aktivite ve salgının ne zaman sona ereceğiyle ilgili belirsizlikler ile kısa ve orta vadede şirketlerin ödemelerinde ortaya çıkabilecek olası gecikmelerin nakit ihtiyacını artırdığını vurguladı.Söz konusu gelişmelerin etkisiyle finansal piyasalarda ortaya çıkan likidite sıkıntısının neredeyse bütün varlık gruplarında sert satışları beraberinde getirmesi ile panik satışlara yol açmasına karşın gıda, ilaç ve perakende gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketler bu dönemde değer kazandı.Borsa İstanbul'da sektör endeksleri arasında covid döneminde tek kazandıran sektör ticaret olurken, bu sektörde yer alan perakende şirketlerinin performansı öne çıktı.Covid döneminde pozitif getiri sağlayan 24 şirketin 14'ü perakende, gıda ve ilaç alanında faaliyet gösteriyor.Perakende sektöründen 5, gıda ve ilaç sektöründen 3, biyoteknoloji alanından 2 ve kağıt alanında 1 şirket performanslarıyla öne çıktı.Analistler, Eris varyantının Türkiye'de görülmesi üzerine gıda ve temizlik ürünlerine olan talebin artmasının bu şirketlerin nakit akışlarına olumlu yansımasının beklendiğini, bunun da şirketleri yatırımcılar açısından cazip hale getirdiğini söyledi.İlaç sektöründe faaliyet gösteren şirketler de pay piyasalarında süregelen satış baskısına karşı koyabilen hisseler oldu.RTA Laboratuvarları, moleküler biyoloji genetik, immünoloji-seroloji, medikal ve endüstriyel biyoteknoloji ürünlerinin Ar-Ge ve üretimine yönelik çalışmalar yapıyor.