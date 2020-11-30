Covid aşı son durum [Aşı ne durumda, ne zaman gelecek]

Covid aşısı ne zaman gelecek, korona aşısı ne zaman uygulanacak gibi sorular şu an google'da sıkça aratılıyor. Vatandaşlar, Türkiye'de koronavirüs aşısının ne zaman uygulanacağı merakla aratılıyor.

30 Kasım 2020 14:26
Covid aşı son durum [Aşı ne durumda, ne zaman gelecek]
Covid aşısı için vatandaşların yakın takip devam ediyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan Koronavirüs salgını, hayat akışının normal seyrinde ilerlemesine de engel oluyor. Yüzlerce bilim adamının üzerinde çalıştığı koronavirüs aşısı için Pfizer ve BionTech firması, piyasaya sürülmek için hazır olduğu açıklamasında bulundu. Peki, Koronavirüs aşısı ne zaman gelecek? İşte, o konuda detaylı
KORONAVİRÜS AŞISI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, koronavirüs aşısı ruhsatının, şu anki gidişata göre Aralık ayı ortasında çıkacağına inandığını ifade etti.

Koronavirüs aşısı çalışmalarında başarı sağlayan BioNTech firmasını da öven Spahn, "BioNTech ile bir Alman çalışmasının da bu alanda en önde olması, hatta en önde olmakla kalmayıp güvenli ve etkili olması beni gururlandırıyor" dedi.

Bakan Spahn, BioNTech aşısı ile ilgili araştırma sonuçlarının herhangi bir soruna işaret etmemesine rağmen, Almanya'nın farklı üreticilerden 300 milyondan fazla aşı sipariş ettiğini ve bakanlık olarak sadece tek aşı tedarikçisine bağımlı olmak istemediklerini dile getirdi.

NORMALİN 5 KAT FAZLASI KURU BUZ TAŞIYACAK

United Airlines'in aşıları taşıyan uçuşlar hakkında detay verilmezken küresel ölçekte aşıların dağıtımı için Covid Hazırlık Görev Ekibi kurduğu belirtildi. United Havayolları, ayrıca uçuşlarda genellikle izin verilenden daha fazla kuru buz kullanmak için Federal Havacılık İdaresi (FAA) onayı da istedi.

Diğer yandan FDA ise United Havayolları'na her uçuş için 6 bin 800 (15.000 pounds) kilo kuru buz taşıma izni verdiği ifade edilirken, bu rakam normalin 5 kat daha fazlası olduğu kaydedildi.

KORONAVİRÜS AŞISI TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Kasım tarihinde Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 aşısı ile ilgili ilk anlaşmaları yaptıklarını, alternatif üreticilerle de görüşmelerinin devam ettiğini belirtti.

Fahrettin Koca, "Daha önce de açıkladığım gibi bedelsiz olarak, sağlık çalışanlarımızdan başlayarak, kademeli bir şekilde aşı yapmayı planlıyoruz. Devletimiz vatandaşının yanındadır." ifadelerini kullandı.

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